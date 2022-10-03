Son haber… Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 3,08 artarken yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 117,66 ile ulaştırmada, aylık bazda en yüksek artış 9,99 ile konutta yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE’de, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,90 ile ulaştırma oldu.

Eylülde artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 9,99 ile konut, yüzde 6,99 ile eğitim, yüzde 3,40 ile haberleşme olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE’de yıllık bazda en az artış yüzde 30,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 36,69 ile eğitim, yüzde 40,28 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 60,33 ile eğlence ve kültür olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre artış en fazla yüzde 117,66 ile ulaştırma, yüzde 93,05 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 89,68 ile ev eşyasında oldu.

Eylülde endekste kapsanan 144 temel başlıktan 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 2’sinde değişim olmadı, 124’ünde ise artış gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE’nin yüzde 3,53 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre eylülde yıllık enflasyonun yüzde 84,26’ya yükseleceği hesaplanmıştı.