Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla piyasa yapıcıların likidite imkan limitleri sıfırlandığını açıkladı. Merkez Bankası’nın fonlama maliyeti son alınan önlemlerle birlikte yüzde 8,3’lara kadar çıkmıştı. Bu hamle sonrası fonlama maliyetinin daha da yukarı gitmesi bekleniyor.
IMF: ABD ekonomisinin ilave pakete ihtiyacı var
IMF'den yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin tamamlandığı belirtildi. ABD ekonomisine ilişkin görünümün Kovid-19 salgınının yayılmasıyla önemli ölçüde değiştiğine...
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