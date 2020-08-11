Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla piyasa yapıcıların likidite imkan limitleri sıfırlandığını açıkladı. Merkez Bankası’nın fonlama maliyeti son alınan önlemlerle birlikte yüzde 8,3’lara kadar çıkmıştı. Bu hamle sonrası fonlama maliyetinin daha da yukarı gitmesi bekleniyor.