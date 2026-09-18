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  • Şarj derdine son: Toyota hidrojenli Hilux ile ticari sınıfta dengeleri değiştirecek! Pazara çıkış tarihi açıklandı

Şarj derdine son: Toyota hidrojenli Hilux ile ticari sınıfta dengeleri değiştirecek! Pazara çıkış tarihi açıklandı

Japon otomotiv devi Toyota, Hanover'de düzenlenen IAA Transportation 2026 fuarında hidrojen yakıt hücreli (FCEV) Hilux modeli için resmi hedeflerini ve Avrupa pazarına çıkış tarihini açıkladı.

Ekonomist
Ekonomist
Şarj derdine son: Toyota hidrojenli Hilux ile ticari sınıfta dengeleri değiştirecek! Pazara çıkış tarihi açıklandı

Şarj süreleri ve yük taşıma/çekme kapasiteleri konusundaki kaygılara yanıt olarak geliştirilen hidrojenli Hilux, 2028 yılında Avrupalı kurumsal müşteriler ve filo kiralama şirketleri için satışa sunulacak. Araç, dizel ve elektrikli versiyonların yerini almayacak; ürün gamına ek bir alternatif olarak dahil olacak.

1 Öne çıkan özellikler ve çalışma mantığı

Öne çıkan özellikler ve çalışma mantığı

Teknoloji: Dokuzuncu nesil platform üzerine inşa edilen araç, gücünü Mirai sedan modelindeki yakıt hücresi altyapısından alıyor.

Çevre Dostu: Sistem hidrojen ile oksijeni reaksiyona sokarak kendi elektriğini üretiyor; egzozdan emisyon veya partikül yerine yalnızca su buharı çıkıyor.

2 Hidrojenli ile Elektrikli Hilux karşılaştırması

Hidrojenli ile Elektrikli Hilux karşılaştırması

 

3 Hidrojen dolum istasyonları az

Hidrojen dolum istasyonları az

Aracın sunduğu teknik avantajlara rağmen en büyük zorluk hidrojen dolum istasyonlarının azlığı. Avrupa Birliği genelinde 1,3 milyondan fazla elektrikli şarj noktası bulunurken, İngiltere dahil tüm Avrupa'da hizmet veren hidrojen dolum istasyonu sayısı yalnızca 200 civarında. Toyota’nın bu hamlesinin başarısında, 2028 yılına kadar kurulacak filo özel dolum ağları kritik rol oynayacak.

4 Sürdürülebilir ticari filo hedefi

Sürdürülebilir ticari filo hedefi

Toyota, hidrojen yakıt hücreli ticari araçları özellikle yoğun kullanımda olan ve dur-kalk yapmadan uzun mesafe katetmesi gereken ticari filolar için stratejik bir çözüm olarak konumlandırıyor.
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