Şarj derdine son: Toyota hidrojenli Hilux ile ticari sınıfta dengeleri değiştirecek! Pazara çıkış tarihi açıklandı

Şarj süreleri ve yük taşıma/çekme kapasiteleri konusundaki kaygılara yanıt olarak geliştirilen hidrojenli Hilux, 2028 yılında Avrupalı kurumsal müşteriler ve filo kiralama şirketleri için satışa sunulacak. Araç, dizel ve elektrikli versiyonların yerini almayacak; ürün gamına ek bir alternatif olarak dahil olacak.