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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken yıllık bazda yüzde 47,83 oldu.

03 Ağustos 2023 | 10:01
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2023 | 10:50
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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre TÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,49, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,83, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, yüzde 17,75 ile ulaştırma, yüzde 13,61 ile sağlık, yüzde 11,92 ile lokanta ve oteller grubu oldu. Temmuzda aylık bazda en az artış gösteren ana grup ise yüzde 2,67 ile eğitim olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Temmuz 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar yüzde 19,31 ile konut, yüzde 22,65 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 43,02 ile haberleşme olarak belirlendi.

Temmuz'da endekste kapsanan 143 temel başlıktan 4 temel başlığın endeksinde düşüş oldu, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

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