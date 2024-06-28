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Türkiye gri listeden çıkarıldı

Son haber... Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

28 Haziran 2024 | 12:13
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 12:25
Türkiye gri listeden çıkarıldı

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) Singapur’daki toplantısında Türkiye'yi gri listeden 3 yıl sonra çıkarma kararı aldı. 

FATF açıklamasında Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi konusunda Ekim 2021'de FATF tarafından belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliğini güçlendirdiğini belirtti.

Yılmaz: Uluslararası kaynak girişini hızlandıracak 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin X hesabından değerlendirme yaptı. 

Yılmaz, şu ifadelere yer  verdi: 

Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.

Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır.

Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır.

Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Şimşek: Başardık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi “Başardık” mesajıyla paylaşmıştı. 

Gri listedeki ülkeler

FATF'nın güncellenen son gri listesinde şu ülkeler kaldı: 

Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Yemen.

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