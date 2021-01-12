Whatsapp, tepki çeken gizlilik sözleşmesiyle ilgili bir açıklama daha yaptı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” denildi.

Tepkilerin odağındaki Whatsapp son dönemdeki gizlilik sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, “Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez” ifadeleri kullanıldı. Twitter mesajında bir grafik paylaşan WhatsApp şu satırlara yer verdi:

WhatsApp ve Facebook, özel mesajlarınızı göremez ve sesli konuşmalarınızı dinleyemez.

WhatsApp mesajlaşmaların veya konuşmaların kaydını tutmaz.

WhatsApp ve Facebook, paylaştığınız lokasyonu göremez.

WhatsApp, kişi rehberinizdeki kontaktlarınızı facebook ile paylaşmaz.

WhatsApp grupları gizlidir.

Paylaştığınız mesajları sonradan yok olacak şekilde de yollayabilirsiniz.

Kendi WhatsApp verilerinizi indirebilirsiniz.