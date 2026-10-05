TÜİK açıkladı: Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,73 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, TÜFE’nin eylül ayında yüzde 2,18 artacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,16’ya gerileyeceğini tahmin etmişti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 27,62 oranında artış gösterdi

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62 artış, ulaştırmada yüzde 35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 39,99 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,20 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,20 azalış, ulaştırmada yüzde 2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,71 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0,05, ulaştırmada 0,49 ve konutta 0,33 yüzde puan oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 29, aylık yüzde 2,01 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,01 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,80 artış olarak gerçekleşti.