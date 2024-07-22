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Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Çanakkale'de saat 17.39'da Ezine merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

22 Temmuz 2024 | 17:58
Son Güncellenme: 22 Temmuz 2024 | 18:20
Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 17,39'da gerçekleşen deprem yerin 10,23 kilometre derinliğinde oluştu. Kandilli verilerine göre depremin merkez üssü Bahçeli/Ezine ve büyüklüğü 4.8.

ÇANAKKALE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Çanakkale Ezine’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de şu ana kadar yıkım ya da hasar ihbarı olmadığı bildirildi.

 

'BÖLGE İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy deprem sonrası CNN TÜRK'te şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bölge için sürpriz değil, deprem bölgeleri. Ezine’ye doğru fay zonları var. Dördün üzerindeki depremler hissedilebilir. Potansiyel olarak bölge tehlikeli bölgelerden. 4.7’nin artçısı olabilir. Şu deprem çok yıkıcı değil. Bu depremden sonra büyük deprem geliyor diyemeyiz. Bu depremi geçiştirsek bile sonraki depremler de yapı stoğunu artıracak. Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermek lazım."

Ayrıntılar geliyor 

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