ARA
Bist 100
10871,61
-1,09%
Bist 100
Dolar/TL
33,0095
0,5531%
Dolar/TL
Euro/TL
35,7825
0,5569%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,084
0,006%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2510,33
-0,78%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı incelemeler sonucunda bir kişiye 25 Temmuz tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

25 Temmuz 2024 | 09:16
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı

SPK'nin yayımladığı bültene göre, "Kuyaş Yatırım AŞ (KUYAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, Kurulun 107/1. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler tebliğinin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişi hakkında 25 Temmuz 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2510,33 -0,78%
  • ALTIN ONS 2365,2 -1,34%
  • BIST 100 10871,61 -1,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,819 -0,046%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38109 0,02318%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,2513 -1,6213%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0095 0,5531%
  • EURO/DOLAR 1,084 0,006%
  • EURO/TURK LIRASI 35,7825 0,5569%
  • STERLIN/DOLAR 1,28769 -0,25639%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı hisse aldı, tahvil sattı
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihi belli oldu
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Mia Teknoloji’den (MIATK) NATO ihalesi açıklaması
Fenerbahçe yeni transferini KAP'a bildirdi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Consus Enerji (CONSE) bedelli tarihini duyurdu
Galatasaray’dan (GSRAY) SPK onayı açıklaması
Kent Gıda’dan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Geçen yıl halka arz edilmişti.... ABD’de nikel kaplamalı tel yatırımı planlıyor
Citigroup, 5 Türk perakende hissesi için hedef fiyat yükseltti
İş Yatırım analizi: Son 1 ayda yabancı oranı artan 9 şirket
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL