Tamamlanınca dünyanın en büyüğü olabilir

İspanya ve Portekiz ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapacak üç ülkeden biri olan Fas'taki Grand Stade Hassan II futbol stadyumu, tasarımcılar Oualolou + Choi ve Populous tarafından planlanıyor. İşte tasarım fotoğrafları:

1 Kapasitesi Tasarımcılar, 115.000 kişilik kapasitesiye sahip olacak stadyumun “dünyanın en büyük futbol stadyumu” olacağını söylüyor.

2 Nerede olacak? Stadyum Kazablanka'nın kuzeyindeki El Mansouria'da yer alacak.

Populous'a göre stadyumun alüminyum kafeslerden oluşacak tasarımı, hem stadyum içindeki taraftarları hem de tribünlerin dışındaki katmanlı bahçeleri ve zemin kattaki bir botanik bahçesini kapsayacak.

4 Geleneksel öğeler yer alacak CNN'nin haberine göre Oualalou + Choi'nin tasarım müdürü ve kurucu ortağı Tarık Oualalou'ya göre tasarım, “gelenekleri ve çağdaş ifadeleriyle Fas kültürüne dayanıyor”

5 En büyük stadyumlar Krikette en büyük stadyum 2021 yılında 132.000 kişilik kapasiteye ulaşan Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki Narendra Modi Stadyumu. En büyük Amerikan futbolu stadyumu ise 107.000'den fazla taraftara ev sahipliği yapan NCAA Michigan Wolverines'e ait.