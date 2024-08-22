Tamamlanınca dünyanın en büyüğü olabilir

İspanya ve Portekiz ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapacak üç ülkeden biri olan Fas'taki Grand Stade Hassan II futbol stadyumu, tasarımcılar Oualolou + Choi ve Populous tarafından planlanıyor. İşte tasarım fotoğrafları:
1 Kapasitesi
Tasarımcılar, 115.000 kişilik kapasitesiye sahip olacak stadyumun “dünyanın en büyük futbol stadyumu” olacağını söylüyor.
2 Nerede olacak?
Stadyum Kazablanka'nın kuzeyindeki El Mansouria'da yer alacak.
Populous'a göre stadyumun alüminyum kafeslerden oluşacak tasarımı, hem stadyum içindeki taraftarları hem de tribünlerin dışındaki katmanlı bahçeleri ve zemin kattaki bir botanik bahçesini kapsayacak.
4 Geleneksel öğeler yer alacak
CNN'nin haberine göre Oualalou + Choi'nin tasarım müdürü ve kurucu ortağı Tarık Oualalou'ya göre tasarım, “gelenekleri ve çağdaş ifadeleriyle Fas kültürüne dayanıyor”
5 En büyük stadyumlar
Krikette en büyük stadyum 2021 yılında 132.000 kişilik kapasiteye ulaşan Hindistan'ın Ahmedabad kentindeki Narendra Modi Stadyumu. En büyük Amerikan futbolu stadyumu ise 107.000'den fazla taraftara ev sahipliği yapan NCAA Michigan Wolverines'e ait.
6 En büyük futbol stadyumu olabilir
CNN'nin haberine göre dünyanın en büyük futbol stadyumu ise Kuzey Kore'nin Pyongyang kentindeki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu. Ancak stadyumun resmi kapasitesi 150,000 olmasına rağmen, 2010'lu yıllarda yapılan yenileme çalışmaları Stadium Database adlı internet sitesinin araştırmasına yol açmış ve stadyumun şu anda 114,000 kapasiteli olduğu tahmin edilmiş.