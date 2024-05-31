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TCMB Başkanı Karahan: Makro finansal istikrarı sürdürecek adımlar atmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, gelecek dönemde de piyasa mekanizmasının etkinliğini artıracak ve makro finansal istikrarı sürdürecek adımlar atmaya devam edeceklerini bildirdi.

31 Mayıs 2024 | 11:30
TCMB Başkanı Karahan: Makro finansal istikrarı sürdürecek adımlar atmaya devam edeceğiz

Karahan, TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu-Mayıs 2024'ün ön sözünde yer alan değerlendirmesinde, Merkez Bankası olarak finansal istikrara ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini, raporun son sayısıyla son gelişmeleri özetleyerek kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulamakta oldukları sıkı para politikasına ek olarak parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla aldıkları makroihtiyati önlemlerin finansal koşulların sıkılaşmasına katkı verdiğine dikkati çeken Karahan, şunları ifade etti:

"Makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi kapsamında menkul kıymet tesisi uygulamasını yürürlükten kaldırırken, Kur Korumalı Mevduat'tan kademeli çıkış politikamızı sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de piyasa mekanizmasının etkinliğini artıracak ve makro finansal istikrarı sürdürecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikası duruşumuz ve makroihtiyati politikalar finansal piyasalara hızlı ve etkili bir şekilde yansımaktadır. Türk lirası kredi faizlerinin geldiği seviye iç talepteki dengelenme sürecine katkı verirken, yabancı para kredilerde son dönemde büyüme göze çarpmaktadır. Yabancı para kredilerin gelecek seyrinin finansal sistemde oluşturabileceği riskleri azaltmak amacıyla bu kredileri de büyüme sınırı düzenlemesine dahil ettik.

Türk lirası mevduat faizlerinin seviyesi tasarrufları teşvik ederek Türk lirasına olan ilgiyi artırmaktadır. Bunun bir yansıması olarak kur korumalı hesaplarda düşüş sürerken, nisan ayından itibaren yabancı para mevduat hesaplarında kayda değer bir gerileme gözlenmiştir. Bu gelişmeler sonucunda mevduat kompozisyonunda Türk lirasının payı önemli ölçüde artmıştır."

"Bankacılık sisteminin güçlü likidite ve sermaye yapısı, finansal istikrarın sürmesine katkı sağlamaya devam edecek"

TCMB Başkanı Karahan, bu süreçte politikalara artan güven ve olumlu beklentilerle birlikte ülke risk priminde de belirgin bir iyileşme kaydedildiğini, reel sektör ve bankacılık sektörünün vadesi gelen dış borçlarını yüksek oranlarda yenilediğini bildirdi.

Finansal koşullardaki sıkılaşmanın bankacılık sisteminin aktif kalitesine yansımasının ise sınırlı olduğunu belirten Karahan, "Bankacılık sisteminin güçlü likidite ve sermaye yapısı, finansal istikrarın sürmesine katkı sağlamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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