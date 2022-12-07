TCMB, kasımda da KİT'lere döviz satmadı



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen KİT'lere önceki dört ayın ardından kasım ayında da döviz satışı yapmadı.

TCMB verilerine göre, 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde KİT'lere döviz satışı 17 milyar 971 milyon dolar olmuştu.

Son olarak haziran ayında KİT'lere yapılan 105 milyon dolarlık döviz satışı bir buçuk yılın en düşük rakamı olarak kaydedilmişti.

TCMB’nin KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı yapan BOTAŞ’a yapılıyor. Yaz aylarında doğalgaz ithalatının düşmesiyle döviz ihtiyacında azalma sağlıyor.

BOTAŞ’a 2015-2020 yılı arasında toplam döviz satışı ise 45 milyar dolar civarında.

Reeskont kredilerinin rezervlere katkısı

Diğer yandan ihracat reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı kasım ayında 1,24 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 11 ayında reeskont kredilerinin rezervlere katkısı 17 milyar 210 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın tamamında reeskont kredilerinden 21 milyar 71 milyon dolar rezerv katkısı sağlanmıştı.

İhracatçılara kullandırılan reeskont kredilerinin geri ödemeleri döviz cinsinden yapılıyor ve vadesi geldiğinde döviz cinsi olarak geri ödenen krediler Merkez Bankası rezervlerine pozitif yönde katkı sağlıyor.