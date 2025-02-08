ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TESK'ten esnafa elektrikte "özel tarife" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için elektrik faturalarında özel tarife uygulanmasını talep etti.

08 Şubat 2025 | 16:12
TESK'ten esnafa elektrikte "özel tarife" talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerindeki yükselişin enflasyonu artıracağını, esnaf, sanatkar ve konut sahiplerinin ödediği faturaların katlanmasına neden olacağını söyledi.

Enerji verimliliği ve tasarrufunun Türkiye için hayati bir konu olduğuna işaret eden Palandöken, avizelerdeki lamba sayısını azaltmak gibi önlemlerin bir miktar fayda sağlayabileceğini bildirdi.

Palandöken, akıllı binalarda her şeyin elektrikle çalıştığını, tasarruflu cihazlar kullanılsa bile yüksek maliyetlerin kaçınılmaz olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu konuda tekrar bir düzenleme yapılarak esnaf, sanatkar ve konutlardaki elektrik fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. Bu adım enflasyonun körüklenmesini önlemek açısından da önemlidir. Bildiğiniz üzere enerjimizin yüzde 75'ini dışarıdan temin ediyoruz. Ticarethaneler ile küçük esnaf dükkanlarında bu tasarrufu sağlamak daha zor. Bu nedenle, eski tarifelerin belirli bir süre uygulanması ve enflasyonun düşürülmesi önemlidir. Esnafa özel tarife uygulanması önem taşımaktadır." AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
GERİ
İLERİ
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
Trabzonspor transfer detaylarını KAP'a bildirdi
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL