Sabancı Üniversitesi'nden araştırma performansını güçlendirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Araştırma Üniversiteleri 2026 Yılı Performans Sıralamasını açıkladı. Sabancı Üniversitesi, Araştırma Kapasitesi alanındaki performansını bir önceki yıla göre artırırken, genel sıralamada Türkiye ikinciliğini korudu. Sabancı Üniversitesi, Araştırma Kapasitesi, Araştırma Kalitesi ve İş Birliği alanlarındaki güçlü performansıyla Türkiye’nin araştırma ekosistemindeki öncü konumunu sürdürdü.

Araştırma Kapasitesinde Güçlü Performans

Sabancı Üniversitesi, 2026 yılı değerlendirmesinde Araştırma Kapasitesi puanını bir önceki yıla göre 2,44 puan artırarak bu alandaki performansını daha da güçlendirdi. Bu kategori; bilimsel yayın ile atıf sayılarını, ulusal ve uluslararası projelerin hacmini, ayrıca fikri mülkiyet çıktılarını kapsıyor. Burada kaydedilen yükseliş, üniversitenin araştırma üretkenliğinde yakaladığı ivmenin önemli göstergelerinden biri oldu.

YÖK verilerine göre Sabancı Üniversitesi önceki yıla kıyasla toplam 17 göstergede artış kaydederken, özellikle fikri mülkiyet çıktılarında dikkat çekici bir ivme yakaladı. Üniversite-üniversite iş birlikli patent belge sayısında %700, üniversite-iş dünyası iş birlikli patent belge sayısında %150, uluslararası patent belge sayısında %150 ve ulusal patent belge sayısında %118 artış kaydedildi.

Bu sonuç, Sabancı Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi kimliğini besleyen güçlü bilimsel üretkenliğinin Türkiye’nin araştırma ekosistemindeki karşılığını ortaya koyarken, Üniversitenin bilimsel araştırmalarda geleceğe yön veren bir rol üstlenme vizyonunu da güçlendirdi.

Farklı ölçeklerdeki araştırma üniversitelerinin değerlendirildiği sıralamada Sabancı Üniversitesi’nin sayıca çok daha büyük ve kapsamlı üniversitelerin önünde en üst kategorideki (A1) yerini ve Türkiye ikinciliğini koruması, Üniversitenin odaklı araştırma modeli ve yüksek araştırma yoğunluğunun yarattığı etkiyi bir kez daha ortaya koydu.

Geleceğe Yön Veren Araştırma Vizyonu

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Üniversitenin araştırma vizyonunu şöyle özetledi: “Sabancı Üniversitesi’nin araştırma vizyonu stratejik araştırma alanlarında küresel ölçekte öncülük eden, disiplinlerarası ve yüksek etkili araştırmalarıyla topluma değer katan, yenilikçi çözümler ve ticarileşen teknolojiler üreten bir bilimsel çekim merkezi olma anlayışına dayanıyor.”

Bu doğrultuda Sabancı Üniversitesi, dünyanın önde gelen araştırma kurumları ve üniversiteleriyle yüksek etkili stratejik iş birlikleri geliştirmeyi sürdürüyor. YÖK tarafından açıklanan 2026 yılı performans sonuçları, Sabancı Üniversitesi’nin araştırma kapasitesinde yakaladığı ivmeyi ortaya koyarken, yüksek etkili bilimsel üretim, yenilikçi araştırmalar ve stratejik iş birlikleri üzerine kurulu araştırma üniversitesi kimliğinin Türkiye’nin araştırma ekosistemindeki güçlü karşılığını da bir kez daha vurguluyor.

