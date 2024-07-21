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TESK'ten prim desteği devam etsin çağrısı var

TESK, emekli çalıştıran işyerlerine yönelik prim desteğinin devam etmesini istedi

21 Temmuz 2024 | 12:27
TESK'ten prim desteği devam etsin çağrısı var

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli çalıştıran işverenlere yönelik sosyal güvenlik destek primi desteğinin devam etmesini talep etti.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de görüşülen düzenlemeyle, emekli işçi çalıştıran işverene verilen yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek primi uygulamasının sona erecek olmasının esnafı zor durumda bırakacağını savundu. Desteğin kalkmasıyla işverenlerin emekli ustalarla çalışmasının cazibesinin sona ereceğine işaret eden Palandöken, "Günümüz koşullarında esnafa verilen desteklerin artırılması gerekirken, mevcut desteklerin kaldırılması esnafın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, artan kiraları ödemekte zorluk çeken esnafa kira stopaj vergisinin yük oluşturduğunu, yüksek kiralar içerisinde yüzde 20'lik payın işletmelerden alınmasının doğru olmadığını kaydetti.

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SPK ceza yağdırdı: 2 borsa şirketi de listede...
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 11 şirket
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.07.2024)
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