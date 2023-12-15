Tesla, ilk tanıtımdan yaklaşık dört yıl sonra Cybertruck'ı kullanıcıyla buluşturabilecek seviyeye geldi. Şimdi gözler Tesla'nın üretim sürecinde yaşayabileceği zorluklarda... Peki, Cybertruck'ı üretmek neden bu kadar zor? İşte yorumlar

1 Paslanmaz çelik Cybertruck’un benzersiz tasarımı çok sayıda yeni zorluğu beraberinde getiriyor. Bunların başında paslanmaz çelik kullanılması geliyor. CNBC'nin haberine bu zorlukların başında paslanmaz çelik kullanılması geliyor. Editör John Voelcker, “Paslanmaz çeliğin işlenmesi zordur. Onunla çalışmak zor" diyor.

2 Tasarım ve malzeme Tesla’nın Araç Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lars Moravy, bir röportajda Telsa’nın çeliği yüksek hava basıncıyla şekillendiren “hava bükme” adı verilen bir üretim süreci bulması gerektiğini açıkladı. Çeliğin kalınlığı ile beraber aracın düz, köşeli tasarımı özellikle seri üretim açısından zorluklara katkıda bulunuyor.

3 Hata payı yok Elon Musk, Ağustos ayında sızdırılan bir şirket içi notuna göre Cybertruck'ın keskin, düz hatlara sahip parlak metal tasarımında en ufak bir hatanın bile görünür olduğu vurgusunu yaparak "Bu araç için ister dahili ister tedarikçilerden temin edilsin tüm parçaların 10 mikronun altında hassasiyetle tasarlanması ve üretilmesi gerekiyor" diyor.

4 Yeni teknolojiler Musk bir diğer konuşmasında da aracın "birçok yeni teknolojiyle" dolu olduğunu ve benzersit tasarımın Cybertruck'nin yüksek hacimlerde üretilmesini zorlaştardığını söylüyor. Musk, "Bir prototip tasarlamak çaba gerektirir. Ancak prototipten seri üretime geçmenin zorluğu, prototip yapmaktan %10.000 daha zordur. Pozitif nakit akışına ulaşmak bundan daha da zordur" diyor.

5 Filmden esinlendi Cybertruck, Elon Musk'ın çok sevdiği ve 2013 yılında gerçeğini satın aldığı 1977 model James Bond casus arabasından esinlenerek tasarlanmış durumda.

6 'Beni Seven Casus' Musk, Cybertruck için düzenlenen tanıtım gecesinde Cybertruck için 1977 yapımı James Bond filmi "Beni Seven Casus"taki arabadan esinlendiklerini söylemişti.