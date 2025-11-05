ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES 3 için geri sayım başladı. Adaylar, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden başvurularını tamamladı.
ALES/3 NE ZAMAN?
Akademik kariyer hedefleyen adaylar için bu yılın son oturumu olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 2025'in tarih ve uygulama detayları kesinleşmiştir. İşte ÖSYM tarafından duyurulan önemli bilgiler:
|Detay
|Bilgi
|Sınav Tarihi
|23 Kasım 2025 Pazar
|Sınav Saati
|10:15
|Sınav Süresi
|Toplam 150 dakika
|Uygulama Alanı
|Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacaktır.
2025 ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ALES/3 2025 sınavına hazırlanan adayların heyecanlı bekleyişi, sınav giriş belgelerinin yayımlanma tarihi üzerine yoğunlaşmış durumda.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, ALES sınav giriş belgeleri sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM tarafından yayımlanmaktadır.
Bu doğrultuda, ALES/3 sınav giriş yerlerinin 10-15 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması beklenmektedir.
ALES 3 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
ALES/3 2025 Sonuç Tarihi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılının son oturumu olan ALES/3'e dair önemli bir tarih daha kesinleşti.
23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak olan ALES/3 sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş kısa sürecek.
ALES/3 2025 sonuçları, 12 Aralık 2025 tarihinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adayların erişimine açılacaktır.
Adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları puanlarla akademik başvurularını (yüksek lisans/doktora) gerçekleştirebileceklerdir.