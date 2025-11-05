ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik kariyer hedefleyen adaylar için bu yılın son oturumu olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 2025'in tarih ve uygulama detayları kesinleşmiştir. İşte ÖSYM tarafından duyurulan önemli bilgiler: