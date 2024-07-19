THY duyurdu, teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Microsoft 365: Telemetrimiz yazılım sorunundan etkilenen tüm uygulamaların iyileştiğini gösteriyor

Microsoft 365, telemetrilerinin küresel yazılım sorunundan etkilenen tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştiğini gösterdiğini bildirdi. Microsoft 365'in çözüm çalışmalarına ilişkin güncel durumu paylaştığı açıklamasında, dünya çapında birçok işletmenin sistemlerinde kesintiye yol açan sorunun etkilerini azaltma işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Telemetrilerimiz, tüm Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerinin iyileştiğini gösterdiğini gösteriyor. Etkinin tamamen çözüldüğünden emin olmak için bir izleme dönemine giriyoruz." denildi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununu bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi.



