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  • THY Opet Havacılık Yakıtları şirketine yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı

THY Opet Havacılık Yakıtları şirketine yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları (THY) Opet Havacılık Yakıtları AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın idari para cezası verilmeden sonuçlanmasını kararlaştırdı.

26 Temmuz 2024 | 19:46
THY Opet Havacılık Yakıtları şirketine yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ'nin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bulunan akaryakıt depolama, satış ve ikmal ünitelerinin işletilmesi faaliyeti kapsamında jet yakıtı depolama ve ikmal hizmetlerine ilişkin ücretleri fahiş düzeyde artırmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda, THY Opet Havacılık Yakıtları AŞ'nin Kanun'un ilgili maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. AA

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Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
Tetamat Gıda (TETMT) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) ünvanını değiştirdi
Inveo Yatırım Holding'ten (INVEO) bedelsiz açıklaması
Kervan Gıda'dan (KRVGD) bedelsiz açıklaması
İndeks Bilgisayar (INDES) satın alma haberini duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
Bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
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