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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi programının makro çerçevesiyle uyumlu şekilde, enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerlediklerini bildirdi.

29 Kasım 2024 | 15:55
Son Güncellenme: 29 Kasım 2024 | 15:56
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomi programının makro çerçevesiyle uyumlu şekilde, enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerlediklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü anımsatan Bolat, "Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 17 çeyrektir sürdürmüştür." ifadesini kullandı.

Bolat, büyümenin ana itici gücünün dış ticaret olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 2,2 puan olmuştur. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkısı güçlenerek üç çeyrektir devam ediyor. Ekonomi programımızın makro çerçevesiyle uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürme önceliğiyle dengeli bir büyüme patikasında ilerliyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracata öncelik veren ekonomi programımızın olumlu etkileri, büyüme verilerinde görülüyor. İhracat artışı ve ithalatın düşürülmesi, büyümenin dış ticaret temelinde gelişmesine katkı yapıyor."

- "Üretimde büyüme devam ediyor"

Türkiye ekonomisinin Kovid-19 salgınında dahi büyüme performansını sürdürdüğünü vurgulayan Bolat, 2020'de yüzde 1,9, 2021'de yüzde 11,4, 2022'de yüzde 5,5, 2023'te yüzde 5,1 büyüme kaydedildiğini hatırlattı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1, yılın 9 ayında ise yüzde 3,2 büyüdüğüne dikkati çekti.

İhracatın artması ve ithalatın azalmasıyla söz konusu dönemdeki yüzde 3,2'lik büyümenin 1,9 puanının net mal ve hizmet ihracatından geldiğine işaret eden Bolat, "Üretimde büyüme devam etmekte, fabrikalar çalışmakta, çarklar dönmekte ve istihdam artmaktadır. Dış ticaret, ihracatın mal ve hizmetler olarak artması, ithalatın gerilemesi, böylece dış ticaret açığının azalması sayesinde ekonomik büyümeye net katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Enflasyondaki düşüşle ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır"

Bolat, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 44 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

Söz konusu dönemde cari işlemler hesabında 9,3 milyar dolar fazla verildiğini belirten Bolat, bir taraftan ekonominin büyümesini, diğer taraftan yüksek seviyede cari fazla verilmesini sağladıklarını vurguladı.

Bakan Bolat, cari işlemler hesabında üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 4 ay üst üste fazla verildiğinin altını çizerek, 2024'ün üçüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,8 artarken mal ve hizmet ithalatının yüzde 9,6 azaldığını aktardı.

Bu dönemde nominal gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştığını, böylece rekorun yenilendiğini kaydeden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürerek sürdürülebilir yüksek büyüme için uygun makroekonomik ortamı sağlamak birinci önceliğimizdir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşle ekonomik büyümemiz de hızlanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik olarak destek mekanizmamızı aktif bir şekilde uyguluyor ve ticari diplomasi faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. İthalat tarafında ise sanayimizi haksız rekabete ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya dönük adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz."

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