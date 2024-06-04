TİM Başkanı'ndan asgari ücrete ara zam açıklaması

Maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini söyleyen Gültepe, sözlerine şöyle devam etti, “Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden birisi de maliyetler. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek çok fazla zam yapıyorlar. Enflasyon Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı gibi Mayıs ve Haziran'da pik yapacak sonra da aşağı yönlü düşecek. Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan’ın da bu konuda açıklama yapmıştı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım.” Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam olmayacağını duyurmuştu.

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