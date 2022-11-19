ARA
Bist 100
5186,82
3,63%
Bist 100
Dolar/TL
18,6434
0%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7048
0,3555%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0569
0,3308%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1072,89
-0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

19 Kasım 2022 | 09:00
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:10
0
TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı




Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 111 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 14 Aralık 2022'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.


Etiketler
Manşet
0
  • ALTIN GRAM - TL 1072,88 -0,4%
  • ALTIN ONS 1789,85 -0,4%
  • BIST 100 5186,82 3,63%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6441 0,0039%
  • EURO/TURK LIRASI 19,693 0,2957%
  • EURO/USD 1,0563 0,2729%
  • INGILIZ STERLINI 1,2287 0,24149%
  • JAPON YENI 137,18 0,415%
  • KANADA DOLARI 1,36591 0,08426%
  • RUS RUBLESI 62,8 -0,9464%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL