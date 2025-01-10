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TMSF'den Sakarya'da iş merkezi satışı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görev yaptığı İnelsan Mühendislik'e ait Sakarya'da bulunan iki katlı ofis binasını satışa çıkardı.

10 Ocak 2025 | 00:59
TMSF'den Sakarya'da iş merkezi satışı

TMSF'den yapılan açıklamada, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'ndeki taşınmazın, kiracı olan özel bir eğitim kurumu tarafından havacılık lisesi olarak halihazırda kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İçerisinde 19 derslik, 6 laboratuvar, 4 atölye, 1 kapalı spor salonu, 1 kütüphane, 1 yemekhane, 1 konferans salonu, 1 sosyal etkinlik ve sinema salonu bulunan 2 bin 400 metrekare kapalı alan ile 1350 metrekare bahçeden oluşan taşınmaz için 175 milyon lira muhammen bedel tespit edildi." ifadeleri yer aldı. Yatırımcıların, 15 Ocak'ta yapılacak ihaleye ilişkin ayrıntılara kurumun internet sitesinden ulaşabileceği bildirildi.


 

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