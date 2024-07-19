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TMSF duyurdu: İhracat devi şirket satışa çıktı

TMSF, HES Kablo'yu satışa çıkardı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için satış ihalesine çıktı.

19 Temmuz 2024 | 12:47
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2024 | 12:48
TMSF duyurdu: İhracat devi şirket satışa çıktı

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bin 100 personeliyle Kayseri'deki iki fabrikasında üretim yapan HES Kablo, İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listelediği İSO 500 listesinde 91. sırada yer aldı.

HES Kablo, 2023'te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti. Türkiye'de geniş satış ağına sahip olan HES Kablo, ağırlığı Avrupa'ya olmak üzere ülkenin kablo ihracatının yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiriyor.

TMSF tarafından 28 Ağustos 2024'te düzenlenecek ihale ile Hazine'ye ait payların satılacağı Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar lira muhammen bedel tespit edildi. TMSF'nin internet sitesinden ihaleyle ilgili ayrıntılı bilgileri alabilecek olan yatırımcıların, 26 Ağustos 2024'e kadar kapalı zarfla teklif sürecini tamamlamaları gerekiyor.

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