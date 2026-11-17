Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamını satışa çıkardı. Satış, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

Form Sünger'in satışına yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hazırlanan ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.

İhale bedeli 5 milyar 250 milyon lira

İhale kapsamında şirket için belirlenen muhammen bedel 5 milyar 250 milyon lira olurken, katılım teminatı 270 milyon lira olarak açıklandı. Şartname bedeli 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyareti için ödenecek ücret ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırma 5 Ocak'ta yapılacak

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 4 Ocak 2027 saat 16.30'a kadar kapalı zarf içerisinde sunmaları gerekiyor. Açık artırma aşaması ise 5 Ocak 2027 saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'de bulunan binasında gerçekleştirilecek.