New York Fed imalat endeksinde düşüş: Beklentilerin altında kaldı

Yerli füzelere kritik takviye: Savunma devlerinden 1,3 milyar Euro'luk tarihi imza geldi

Bu hafta 2 şirket temettü dağıtacak (16-20 Kasım) | Temettü takvimi

Borsada haftalık performans netleşti: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse