ABD Hazine tahvili faizlerindeki artış, doların değer kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırımına gideceği beklentileri, altın fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Değerli metal, satış baskısının etkisiyle son bir yılın en düşük seviyesine indi.

Peki, 17 Kasım 2026 Salı günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? Ons altın fiyatında son durum ne? İşte altın fiyatlarında son durum...