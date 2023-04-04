TOBB ve Yemeksepeti, Ramazan ayında Adıyaman’da yemek dağıtıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Yemeksepeti, Adıyaman'daki depremzedelere destek olmak amacıyla TOBB tarafından kurulan çadırda iftar yemeği dağıtma projesini hayata geçirdi. TOBB çadırında Ramazan ayı süresince ve Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapılmasına başlandı. İşbirliği kapsamında toplam 35.000 öğün yemek dağıtımı yapılmış olacak. 1000 kişilik oturma kapasitesine sahip olan TOBB çadırında depremzedelerin, Ramazan ayında iftarlarını açabilmeleri hedefleniyor.

Konuyla ilgili TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Adıyaman dışında Elbistan, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun’da kurulan çadırlarımızda yemek dağıtım hizmetimiz devam ediyor. Bölgedeki çalışmalarımızı çok yönlü biçimde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ise depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve depremzedelerin yanında olmayı sürdürklerini ifade etti.