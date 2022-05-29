Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı belirtildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik.
Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık.
Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik.#GövdeGösterisi#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/IjyfO1PIud
— Togg (@Togg2022) May 28, 2022
Daha önce yapılan açıklamalarda şu bilgiler verilmişti:
- Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.
- Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.
- Sonraki yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
- Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
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