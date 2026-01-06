Toplu sözleşme gecikmesi AYM gündeminde: İşçiye tazminat yolu açıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sendikaların yetki anlaşmazlığı nedeniyle 2012-2014 dönemi toplu iş sözleşmesinin (TİS) 2015'te imzalandığı iş yerinde, 2014'te işten çıkarılan işçinin maaş farklarından yararlandırılması isteminin reddini "sendika hakkının ihlali" saydı. AYM, yargılamanın yenilenmesine ve başvurucu işçiye 34 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İşçiye 34 bin lira manevi tazminat ödenecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Bursa'daki bir iş yerinde 2007'de çalışmaya başlayan işçi, 2014'te işten çıkarıldı. İşten çıkarılmasının haklı bir sebebinin bulunmadığını belirten işçi, işe iade davası açtı ancak "diğer işçilere sataşma" kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle davası reddedildi.

İş yerinde faaliyet gösteren iki sendika arasındaki yetki anlaşmazlığı nedeniyle 2012 ile 2014 arasını kapsayan dönemde TİS imzalanamadığını, işten atılmasından sonra 2015'te TİS imzalandığını belirten işçi, geriye dönük haklarının verilmesi isteminin de reddedilmesi üzerine hak ihlali iddiasıyla AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, başvurucu işçinin Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine, ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın Bursa 4. İş Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Ayrıca işçiye 34 bin lira manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 53. maddesinde ekonomik ve sosyal durum ile çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla işçiler ve işverenlerin TİS yapma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

TİS yapma hakkının sendikalar vasıtasıyla kullanılabileceğine işaret edilen kararda, "işçilerin kısmen veya tamamen TİS'ten yararlanamamasına yol açan uygulama veya yorumların Anayasa'ya aykırı olduğu" vurgulandı.

Kararda, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği, TİS'in imza ve yürürlük tarihleri arasında iş sözleşmesi sona eren işçilerin de iş sözleşmelerinin sona erdiği tarihe kadar yararlanma hakkının olduğu bildirildi.

Başvuru konusu olayda, anayasal ve yasal güvencelere aykırı olarak başvurucu işçinin 2012 ile 2014 arasındaki döneme ait TİS'in 2015'te imzalanması nedeniyle haklarından faydalandırılmadığı belirtilen kararda, bunun TİS'e eklenen "sadece iş yerinde çalışanların yararlanabileceği" yönündeki hüküm olduğu ifade edildi.

Mevcut durumun Anayasa'ya aykırı olduğu ve hak ihlali sonucunu doğurduğuna dikkati çekilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Başvurucu, kapsam dışı bırakılarak iş sözleşmesinin sona erdiği tarihe kadar olan TİS hükümlerinden yararlandırılmamıştır. Buna karşın mahkemelerce ilgili ve yeterli bir gerekçe ortaya konulmadan başvurucunun davasının reddedilmesi, sendika hakkının gerektirdiği etkili yargısal inceleme bağlamında devletin pozitif yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."