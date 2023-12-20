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  • Toyota, Corolla Hatchback'in online rezervasyonla satışa sunulduğunu duyurdu

Toyota, Corolla Hatchback'in online rezervasyonla satışa sunulduğunu duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre, Toyota Yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini online olarak da satışa sunmaya başladı.

20 Aralık 2023 | 09:46
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Toyota, Corolla Hatchback'in online rezervasyonla satışa sunulduğunu duyurdu

Markanın açıklamasına göre Toyota müşterileri beğendikleri aracı, donanımı ve rengi seçtikten sonra kredi kartı veya dijital bankacılık kanalıyla araçlarını rezerve edebiliyorlar.

Açıklamaya göre Corolla Hatchback Hybrid, aralık ayı sonuna kadar online rezervasyona özel fiyatlarla alınabilecek. Açıklamada  "Online rezervasyon sistemine özel olarak 220 bin TL’ye varan indirimle Corolla Hatchback Hybrid, 1 milyon 270 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor" bilgisi veriliyor.

Açıklamaya göre müşteriler, markanın sitesi üzerinden tercih ettiği versiyonu ve teslimat için tercih ettiği bayiyi seçiyor. 20 bin TL’lik ön rezervasyon ücreti ödendikten sonra, satın alım işlemi ve kalan ödeme Toyota’nın yetkili satıcılarında tamamlanıyor.

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