YKS 2026 ne zaman? ÖSYM Üniversite sınav başvuru tarihleri belli oldu mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), lise son sınıf öğrencileri ile mezun durumunda olan öğrencilerin katıldığı ve ÖSYM tarafından uygulanan üniversite giriş sınavıdır. Sınavın kesin tarihleri, her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin resmî sınav takvimi ile duyurulmaktadır.

YKS 2026 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yılına ait kesin başvuru ve oturum tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmî olarak yayımlanmamıştır. ÖSYM, sınav takvimini genellikle bir önceki yılın Aralık sonu veya Ocak başı gibi resmî internet sitesi üzerinden duyurmaktadır.

Geçen yılın takvimi (Başvurular: Şubat-Mart; Sınav: 21-22 Haziran) dikkate alındığında, 2026 YKS oturumlarının da Haziran 2026'nın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Adayların kesin tarihler, başvuru kılavuzu ve oturum saatleri için ÖSYM'nin resmî duyurularını yakından takip etmeleri gerekmektedir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Geçen Yılki Takvim: 2025 yılı sınav takvimi, geçen yıl 13 Kasım'da (Kasım ayının ikinci haftasında) duyurulmuştu.

Bu Yılki Beklenti: Bu emsal tarih nedeniyle, 2026 yılı sınav takviminin de bu yıl Kasım ayının ikinci haftası içerisinde (yani bu günlerde) resmî olarak yayımlanması beklenmektedir.