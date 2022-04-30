Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor’la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 9. haftadan itibaren devraldığı liderliği, 27 hafta bırakmadı ve toplam 29 hafta liderlik koltuğunda oturdu.

Ligde bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Altay da 1 kez liderlik yaşadı. Toplam 20 takımlı ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı.

Trabzonspor 3. dakika Cornelius’un golüyle 1-0 öne geçti.

51. dakikada konuk takım Ndao’nun golüyle beraberliği yakaladı.

56. dakikada Fredy’in kullandığı penaltıda, kaleci Uğurcan Çakır gol izni vermedi.

63. dakikada Trabzonspor Dorukhan Toköz’ün golüyle öne geçti.

80. dakikada Antalyaspor Wright’ın golüyle tekrar beraberliği yakaladı.

Maçın uzatma dakikaları oynanırken, bazı taraftarlar karşılaşmanın sona erdiğini sanarak sahaya girdi. Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma yapılan anonsun ardından taraftarların sahadan çıkması sonrası tekrar başladı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor’da büyük sevinç yaşandı, taraftarlar sahanın tamamını doldurdu. Taraftarlar, ellerinde meşaleleri yakarken horon oynayarak şampiyonluğu kutladı. Bazı taraftarlar kale fileleri ve korner direklerini anı olarak söktü.