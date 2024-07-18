Tropik gece uyarısı: '30-40 sene önce Türkiye'de olması çok zordu'

Orhan Şen, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı haritada Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağı bölgeleri gösterdi. Şen, "30-40 sene önce Türkiyede tropik gece bulmak çok zordu" dedi.
Orhan Şen şu mesajları paylaştı:
- Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri Sarı ve Kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiyede tropik gece bulmak çok zordu.
- Minimum sıcaklığın yüksek olması ve gece nemin %95 olması geceleri bizi bunaltıyor. Geceleri minimum sıcaklık ölçülüyor ama maksimumda nem ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık da artıyor. Tropik gece bu nedenle önemli. Maksimum sıcaklık gündüz 14-15 arasıdır bu saatte nem de minimumdur.