ARA
Bist 100
11139,46
0,05%
Bist 100
Dolar/TL
33,0674
-0,0362%
Dolar/TL
Euro/TL
36,0854
-0,3793%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0914
-0,2377%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2613,56
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Tropik gece uyarısı: '30-40 sene önce Türkiye'de olması çok zordu'

Tropik gece uyarısı: '30-40 sene önce Türkiye'de olması çok zordu'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'tropik gece' mesajı...

18 Temmuz 2024 | 14:37
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2024 | 14:38
Tropik gece uyarısı: '30-40 sene önce Türkiye'de olması çok zordu'

Orhan Şen, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı haritada Türkiye'de önümüzdeki 5 gün boyunca 'tropik gece'nin etkili olacağı bölgeleri gösterdi. Şen, "30-40 sene önce Türkiyede tropik gece bulmak çok zordu" dedi.

Orhan Şen şu mesajları paylaştı:

  • Önümüzdeki 5 gün Türkiye'de Tropik Gece bölgeleri Sarı ve Kahverengi bölgeler. Tropik gece: Gece minimum sıcaklığın 20 C üzeri olan merkezlerdir. Haritada bu geceler 25-28 C'lerdedir. Yani geceler de aşırı sıcak. 30-40 sene önce Türkiyede tropik gece bulmak çok zordu.
  • Minimum sıcaklığın yüksek olması ve gece nemin %95 olması geceleri bizi bunaltıyor. Geceleri minimum sıcaklık ölçülüyor ama maksimumda nem ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık da artıyor. Tropik gece bu nedenle önemli. Maksimum sıcaklık gündüz 14-15 arasıdır bu saatte nem de minimumdur.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2613,56 -0,05%
  • ALTIN ONS 2458,41 -0,01%
  • BIST 100 11139,46 0,05%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,975 0,515%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3697 0,12756%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,075 -0,1443%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0674 -0,0362%
  • EURO/DOLAR 1,0914 -0,2377%
  • EURO/TURK LIRASI 36,0854 -0,3793%
  • STERLIN/DOLAR 1,2975 -0,26902%
Borsa Haberleri
Borsa güne rekorla başladı
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
GERİ
İLERİ
Borsa güne rekorla başladı
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (17 Temmuz)
Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL