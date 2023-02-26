TÜED depremzedelere gelir ve aylık bağlanmasında kolaylık istedi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine ve malul olanlara Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) gelir ve aylık bağlamada kolaylık sağlamasını istedi.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekliler olarak deprem felaketinin acısını derinden yaşadıklarını ifade ederek, yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için atılan adımları desteklediklerini söyledi.

TÜED'in Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kampanyasına 1 milyon lira destek olduğunu belirten Ergün, depremzede üyelerini desteklemeye de devam edeceklerini bildirdi.

- "Devletimizin gerekli adımları atacağına inanıyoruz"

Çok sayıda can kaybına ve yıkıma yol açan felaketlerin ardından yaraların sarılması için sosyal devletin rolü ve önemine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"Son yaşadığımız deprem maalesef 44 binin üzerinde can kaybına, yüz binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. Böyle bir tablo karşısında devletimizin desteği büyük önem taşıyor. Devletimizin, sosyal devletin gereği olarak gerekli adımları atacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, hayatını kaybeden sigortalıların hak sahiplerine ve malul olan vatandaşlara Van depreminde olduğu gibi kolaylık sağlanmalı. Ölüm aylığı ve malul aylığı bağlanmasında 30 günlük prim yeterli kabul edilmeli. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden sigortalıların birinci derece yakınları ile malul kalanlara kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam sağlanması için özel bir düzenleme yapılmalı."

Ergün, deprem bölgesinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesinin mümkün olmadığını belirterek, hem beyannamenin verilmiş kabul edilmesi hem de vergi alınmaması için yasal bir düzenleme yapılması talebinde bulundu.