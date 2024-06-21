ARA
Bist 100
10713,53
-0,25%
Bist 100
Dolar/TL
32,8798
0,2001%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1941
-0,2237%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0692
-0,0995%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2500,55
0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TÜİK açıkladı: Avrupa'nın en pahası İsviçre, Türkiye kaçıncı sırada?

TÜİK açıkladı: Avrupa'nın en pahası İsviçre, Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke İsviçre, en düşük ülke ise Türkiye oldu.

21 Haziran 2024 | 11:32
Son Güncellenme: 21 Haziran 2024 | 11:43
TÜİK açıkladı: Avrupa'nın en pahası İsviçre, Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.

36 ülke arasında en pahalı ülke İsviçre

Türkiye'nin 2023 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 42 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 42 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre, en düşük ülke ise 42 ile Türkiye oldu.

Türkiye'de en pahalı otomobil en ucuz giyim 

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 143 oldu ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Diğer alt gruplar bazında ise tüketici elektroniği endeksi 69 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık giyim endeksi 30 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi.

Türkiye, giyim endeks değerinde karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında en düşük endekse sahip ülke olarak belirlendi. Lokanta ve oteller grubunda ise Türkiye endeks değeri 57 oldu.

Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri ve alt gruplarına ilişkin karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri şöyle:

ÜlkelerHanehalkı nihai tüketim harcamaları
İsviçre174
İzlanda156
Danimarka143
İrlanda142
Lüksemburg135
Norveç125
Finlandiya125
Hollanda118
Belçika116
İsveç114
Avusturya112
Fransa110
Almanya110
Avrupa Birliği 27100
İtalya99
Estonya98
İspanya93
Slovenya91
Güney Kıbrıs91
Malta89
Çekya89
Slovakya89
Portekiz88
Yunanistan87
Letonya87
Litvanya82
Hırvatistan76
Macaristan76
Sırbistan68
Arnavutluk66
Polonya66
Karadağ64
Romanya60
Bulgaristan60
Bosna-Hersek58
Kuzey Makedonya52
Türkiye42
0
  • ALTIN GRAM - TL 2500,55 0,42%
  • ALTIN ONS 2365,46 0,22%
  • BIST 100 10713,53 -0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 158,796 -0,077%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36879 -0,00986%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,01 0,7988%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,8798 0,2001%
  • EURO/DOLAR 1,0692 -0,0995%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1941 -0,2237%
  • STERLIN/DOLAR 1,26596 0,01738%
Borsa Haberleri
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Yeni halka arzlarda yön nereye?
Borsanın yeni şirketi Hareket'in (HRKET) temettü teklifi belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı (20.06.2024)
Teknik Analiz: Endekste bayram sonrası beklentileri neler?
Borsa İstanbul hangi günler kapalı olacak? BİST'te 2024 tatil günleri (Tablo)
ASELSAN, Altınay, Onur, SDT... 4 borsa şirketi bu yıl ne kadarlık iş açıkladı?
Akfen Yenilenebilir Enerji'den (AKFYE) ilk çeyrek değerlendirmesi
Borsada en büyük portföy bu yaş grubunda
Avrupa'nın piyasa değeri en yüksek borsası değişti
Borsada ilk 5 ayın karnesi: Yabancı oranı ne? Yerli milyoner sayısında dikkat çeken artış
Avrupa'nın en değerli borsası unvanını 2 yıl sonra geri aldı
CW Enerji ile Komagene anlaşmayı duyurdu
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Bu hafta euro kaybettirdi, en çok borsa kazandırdı
Borsa İstanbul'da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL