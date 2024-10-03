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TÜİK'in 'beyin göçü' raporuna göre üniversite mezunları en çok hangi ülkelere gitti?

Türkiye'de üniversite mezunlarının, 2021-2023 döneminde göç etme eğiliminin oransal olarak en fazla arttığı ülke Almanya oldu.

03 Ekim 2024 | 11:52
Son Güncellenme: 03 Ekim 2024 | 12:09
TÜİK'in 'beyin göçü' raporuna göre üniversite mezunları en çok hangi ülkelere gitti?

AA muhabirini TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

En çok tercih edilen ülke ABD 

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD olurken, bu ülkeyi tercih etme eğilimi son 3 yılda düşüş eğilimi gösterdi. Mezunların, ABD'yi tercih etme oranı 2021'de yüzde 24,8 olarak kayıtlara geçerken 2023'te yüzde 21,4'e geriledi.

Almanya'ya beyin göçünde artış 

Üniversite mezunlarının tercih ettikleri ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Almanya'ya beyin göçünde ise artış yaşandığı görüldü. 2021'de Almanya'ya göç eden yükseköğretim mezun oranı yüzde 15,3 iken bu oran 2023'te 2,2 puan artışla yüzde 17,5'e çıktı.

Beyin göçünde ilk sırada mühendisler var

Almanya'yı en fazla tercih edenlerin yüzde 7,5 ile bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları olduğu görüldü. Bu bölümü, yüzde 6,4 ile makina mühendisliği, yüzde 4,7 ile işletme, yüzde 4,3 ile elektrik elektronik mühendisliği ve yüzde 3,9 ile endüstri mühendisliği izledi.

4 ülkeye göçte gerileme 

Söz konusu dönemde, ilk beş ülke arasındaki Birleşik Krallık, Hollanda ve Kanada'ya da mezunların göç eğiliminde artış görüldü. Mezunların, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, KKTC ve Belçika'ya göç etme tercihlerinde ise gerileme olduğu kayıtlara geçti.

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