Pandemide evlere kapanan dünyada film, dizi, belgesel gibi birçok yayını bir arada sunan platformlara olan ilgi arttı. İnsanlara hoş vakitler geçirten bu platformlar dünyanın farklı coğrafyalarını evlere taşıyıp kültürel etkileşim ile birlikte turizme de katkı sağlıyor.

Dünya genelinde 208 milyon üyesi bulunan Netflix, Türk dizi ve filmlerini 190 ülkeyle buluşturup Türk sanatçıları dünyaya tanıtmanın yanı sıra turizme katkı sağlıyor. Netflix’in nüfusu 2 milyarı aşan sekiz ülkede yaptığı araştırmada bulundukları ülkelerde Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 54’ü, pandemi sonrası Türkiye’yi turist olarak seyahat etmek istediklerini söylüyor.

Küresel dünyada artık kültürel etkileşim de hız kazanmış durumda. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir insan belki de hiç gidip görmeyeceği başka bir ülkenin kültürüne ait bir dizi ya da filmi izleyip kendinden bir şey bulabiliyor. Bu yakınlaşma da o kişide filmin çekildiği ülkeye gitme arzusu ya da o ülkenin dilini öğrenme arzusunu doğuruyor. Dünyanın 190 ülkesindeki 208 milyon üyesi ile bu etkileşimi sağlayan platformlardan biri olan Netflix’in nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan 8 farklı ülkede yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları bu eğilimi doğrular nitelikte. İstanbul Ekonomi tarafından gerçekleştirilen kamuoyu araştırması kapsamında ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan’da 8 bin 274 Netflix üyesiyle görüşüldü. Bulundukları ülkelerde Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin yüzde 54’ü, pandemi sonrası Türkiye’yi turist olarak seyahat etmek istediklerini söyledi. Türk yapımlarını izlemeyenler arasında ise bu oran yalnızca yüzde 25. Sonuçlar, geçmişte Türk yapımlarına ilgi duymayan pek çok kişinin Netflix sayesinde bu yapımları keşfetmeye başladıklarını da ortaya koyuyor. Buna göre 8 ülkedeki katılımcıların yüzde 47’si, “Netflix’te karşıma çıkmasaydı Türk yapımlarını izlemek aklıma gelmezdi” diyor.

Araştırmaya göre, Türk yapımlarını izleyen kişilerin turist olarak Türkiye’ye gelme ihtimali, izlemeyenlerin iki katından fazla. Yerli yapımları izlemek, Türk insanıyla iş yapma ve Türkiye’de üretilen ürünleri satın alma eğilimini de ciddi ölçüde artırıyor.

OFİS VE FİLM STÜDYOSU YATIRIMI

Fatma, Bir Başkadır, Atiye, Aşk 101 ve Kağıttan Hayatlar’ın da aralarında bulunduğu yapımların yanı sıra Türkiye’den lisanslanan çok sayıda yapımı da 190 ülkedeki üyeleriyle buluşturan Netflix, yıl sonuna kadar İstanbul’da ofis açacak.

Ekonomi basınıyla bir araya gelen Netflix Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Pelin Mavili ve Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş, Netflix’in Türkiye’de film stüdyosu alanında yatırım yaparak fiziki varlığını daha da güçlendirmeye hazırlandıklarını açıkladı. Netflix’in kreatif sektörle işbirliğini daha da güçlendirecek bu yatırım planının detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

Bu yatırımla Türkiye’nin hikayeleri dünyaya daha güçlü bir şekilde taşınacak. Başrolünü Burcu Biricik’in üstlendiği Fatma, daha ilk ayında 36 ülkenin Top 10 listesine girmeyi başardı. Mart ayında yayınlanan ve Çağatay Ulusoy’un başrolünü oynadığı Kağıttan Hayatlar ise bugüne kadar 47 ülkede aynı başarıyı yakaladı. Bu ülkeler arasında Arjantin, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İspanya, İsrail, Meksika, Mısır, Portekiz, Suudi Arabistan, Şili, Yunanistan, Venezuela gibi dünyanın farklı noktaları yer alıyor.

İyi hikayelerin doğru şekilde anlatıldıklarında sınırları kolaylıkla aşabildiğini vurgulayan Mavili ve Savaş, Netflix’teki Türk yapımlarını en çok izleyen 20 ülke arasında ABD’den Arjantin’e, Fransa’dan, Hindistan ve Suudi Arabistan’a birbirinden farklı kültür ve alışkanlıklara sahip ülkelerin yer aldığını belirtti.

TÜRKÇE’YE İLGİ ARTIYOR

Bu noktada Netflix’in geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği Şimdi Onlar Altyazılı İzlesin kampanyasını hatırlatan Mavili ve Savaş, yerli yapımların 30’a yakın dildeki dublaj ve altyazı seçenekleriyle dünyaya sunulmasının Türkçe’ye yönelik ilgiyi arttırdığına da dikkat çekti. Yurt dışında Türk yapımlarını izleyen yaklaşık her iki kişiden birinin bu yapımları orijinal Türkçe seslendirme üzerine kendi dillerindeki altyazıları ekleyerek izlediklerini açıklayan yetkililer, sık sık bulundukları ülkelerde Türkçe öğrenmeye başlayan Netflix üyelerinden mesajlar aldıklarını belirtti.

GLOBAL FIRSATLAR YARATACAK

Türkiye’nin yedi farklı bölgesinde 3,5 milyona yakın Netflix üyesinin görüşlerini yansıtan bir araştırmaya göre, üyelerin yüzde 94’ü Netflix’teki yerli yapımlarda Göbeklitepe, Nemrut, Kapalıçarşı gibi zenginliklerin yer almasının Türkiye’nin tanıtımına ve turizmine katkı sağladığını düşünüyor. Üyelerin yüzde 90’ından fazlası, Netflix’in Türk sanatçıların dünyaya tanıtılmasına katkı sağladığını belirtiyor. Mavili ve Savaş, bu noktada Netflix’in sektördeki tanınmış isimlerin yanı sıra yeni ve genç yetenekler için de global çapta fırsatlar yaratmayı hedeflediğini söylüyor.