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Türk oyun şirketi Fiber Games, yeni yatırım turunu tamamladı

Türk oyun şirketi Fiber Games, yeni yatırım turunu Boğaziçi Ventures ve Arz Portföy liderliğinde sonlandırdı.

15 Ekim 2024 | 11:49
Türk oyun şirketi Fiber Games, yeni yatırım turunu tamamladı

Boğaziçi Ventures'tan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Ventures ve Arz Portföy liderliğinde tamamlanan tura Inveo Ventures, Doğa Girişim Yönetim Kurulu Üyesi Birol Özkan, Inventuna Games ve Kod-A firmalarının kurucu ortakları Ersin Taşkın ve Erhan Taşkın katıldı.

Fiber Games, bu yatırımla ekibini güçlendirmeyi ve "hybrid-casual" türünde yeni oyunlarını global ölçekte büyütmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, "Oyun sektöründeki en aktif yatırım şirketlerinden biri olan Fiber Games'in yeni yatırım turunda da yer alarak sektöre yıllarını vermiş deneyimli kuruculara destek vermekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fiber Games Kurucu Ortağı Faruk Akıncı da şirket olarak tüm çabalarını, pazara uyumlu mobil deneyimler geliştirmeye harcadıklarını vurgulayarak, "Bulmaca türündeki 'hyper-casual' oyunlar üzerindeki prototip çalışmalarımız devam ederken, hibrit türündeki denemelerimiz, çok yüksek oyun süresi metrikleri üretti. Başarıyla kapattığımız bu yeni yatırım turumuz, bu alandaki üretim kabiliyetlerimizi artırmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Fiber Games kurucu ortaklarından Volkan Turan ise iş modellerine güvenen tüm yatırımcılara teşekkür ettiklerini, önceden olduğu gibi "ayakları yere sağlam basan" başarılı ve eğlenceli projelere imza atmaya devam edeceklerini, bu doğrultuda profesyonel düşünen tüm sektör yeteneklerine ekiplerinde yer olduğunu belirtti.

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