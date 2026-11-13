İstanbul'da önce fırtına, ardından sağanak! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi bulacak

İstanbul'da hava koşullarının hafta sonundan itibaren değişecek. AKOM'un yayımladığı hava tahmin raporuna göre, kentte etkili olan lodos fırtınasının ardından cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış görülecek. Rüzgarın hızının saatte 50 ila 90 kilometre arasında değişeceği öngörülüyor.

Lodos fırtınası etkili olacak

Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası nedeniyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar 20-23 derece aralığında seyredecek.

Bugün (13 Kasım Cuma) kentte sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın 18, öğle saatlerinde 22, gece ise 16 derece olması öngörülüyor. Gün boyunca yağış beklenmezken, nem oranının yüzde 55-80 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü kuvvetli sağanak bekleniyor!

AKOM, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece birden düşeceğini bildirdi. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte İstanbul genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

14 Kasım Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 10, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Günlük yağış miktarının metrekare başına 10 ila 25 kilogram arasında olması öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları nasıl olacak?

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 8 ila 14 derece arasında değişeceği tahmin edilirken, yağış öngörülmüyor.

16 Kasım Pazartesi ve 17 Kasım Salı günlerinde ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıkların 9-15, salı günü ise 10-17 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 18 Kasım Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışın yeniden etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 13 ila 19 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.