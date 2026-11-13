Antalya-Alanya arası 35 dakikaya düşecek! 2 saati aşan yolculuk kısalıyor

Antalya-Alanya arasındaki ulaşım süresini kısaltmayı hedefleyen yol projesinde yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından iki nokta arasında halihazırda 2 saatin üzerinde olan seyahat süresinin 35 dakikaya inmesi öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Projedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, inşası devam eden T2 ve T3 tünellerinde incelemelerde bulundu.

Projenin bitiş tarihi Ekim 2028

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Antalya-Alanya Otoyolu'nun 84 kilometresinin ana gövde ve bağlantı yollarından oluştuğunu belirterek, projenin toplam 122 kilometre olduğunu bildirdi.

Sahanın neredeyse tamamında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Uraloğlu, "Toprak işlerinde, köprü, viyadük, menfez gibi sanat yapılarında, tünel işlerinde aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tünellerde yüzde 80'ler seviyesine, viyadüklerde yüzde 50'ler seviyesine, yine toprak işlerinde yüzde 45'ler seviyesine geldik. İyi gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, projenin sözleşme kapsamında Ekim 2028'de tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, yapım çalışmalarının şu anda belirlenen takvimin önünde ilerlediğini ifade etti.

Yolculuk süresi 35-40 dakikaya düşecek

Antalya-Alanya arasındaki yolculuk süresinin 35-40 dakikaya düşeceğini belirten Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu seneki kışın hava şartlarına göre, baharın durumuna göre biraz daha erkene çekeceğiz ama ne kadar erkene çekebiliriz, onu da ilerleyen zaman diliminde kamuoyuyla paylaşmış oluruz.

Proje ile saatler süren trafiği uçtan uca 35-40 dakikalara yakın bir zaman dilimi içinde geçmiş olacağız. Antalya'mıza sadece bir otoyol değil, turizmi destekleyecek çok ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz. Projenin bir ucu ilerleyen zamanda da Mersin'e gidecek."