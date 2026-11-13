Mehmet Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: OVP tahmininin altında gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Eylülde cari işlemler hesabının 2,7 milyar dolar fazla verdiğini, yıllıklandırılmış cari açığın ise 39,2 milyar dolara gerilediğini hatırlattı.

Şimşek, son dönemde yaşanan büyük enerji arz şoklarına rağmen cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesini, Türkiye ekonomisinin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Merkez Bankası, eylül ayı ödemeler dengesi verilerinde, cari işlemler hesabının 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdiğini duyurmuştu. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının ise 3 milyar 642 milyon dolar olduğu bildirilmişti.

"Başarı bir tesadüf değil, makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın sonucu"

Sosyla medya hesabında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, 2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı bir artışla Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin altında kalarak üçüncü çeyrek için öngörülen yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti:

"Eylülde cari fazla 2,7 milyar dolar olurken yıllıklandırılmış cari açık 39,2 milyar dolara geriledi.

Mal ihracatındaki olumlu seyir ve turizmin katkısıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımız 410 milyar doları aştı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki yükseliş cari açığımızda belirgin bir artışa yol açmıştı. Yakın tarihin en büyük enerji arz şoklarından birinin yaşandığı son dönemde cari açığın milli gelire oranının yatay seyretmesi, ekonomimizin artan dayanıklılığının önemli bir göstergesidir.

2025 yılında yüzde 1,9 olan cari işlemler açığının milli gelire oranının, bu yıl savaşa rağmen sınırlı artışla OVP tahminimizin altında ve üçüncü çeyrek gerçekleşme tahmini olan yüzde 2,2 seviyelerinde olacağını öngörüyoruz.

Bu başarı bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın somut bir sonucudur.

Ürün ve pazar çeşitliliğini artıran, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi destekleyen, yeşil ve dijital dönüşüme uyumu hızlandıran ve hizmet ihracatımızı çeşitlendiren politikalarımızla ihracatımızın niteliğini ve rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz."