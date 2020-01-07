TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

Ocak 7, 2020 0 Yorum 75 Okunma
TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

Rusya’nın doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın İstanbul’da düzenlenecek törenle açılacak.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılması bekleniyor.

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım’ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa’ya gaz gönderilecek.



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