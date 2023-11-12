Türkiye'de üretilen yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Toyota'nın Türkiye’deki fabrikasında üretilen ve tamamen yenilenen C-SUV modeli yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye'de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor









1 yeni Toyota C-HR Hybrid Toyota açıklamasına göre 1,8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR Toyota Plazalarda yerini aldı. Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

2 DAHA KESKİN TASARIMA SAHİP Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasında üretilen ve tamamen yenilenen C-SUV modeli yeni Toyota C-HR Hybrid daha keskin tasarıma sahip.

3 ÖZELLİKLER Toyota açıklamasına göre yeni modelde, otonom sürüşün kapılarını açan 'Gelişmiş Otomatik Park Sistemi' ve 'Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı', 12,3 inç multimedya ekranı, perdesiz termal yalıtımlı panoramik cam tavan, JBL 'premium ses sistemi', 'shift by wire' elektronik vites, günün her saatine göre değişebilen gelişmiş ambiyans aydınlatması, 'Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler' ve 'Dijital İç Dikiz Aynası' gibi özellikler sunuluyor.

4 Toyota Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. Türkiye'deki fabrikada üretilen model Türkiye'de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor

5 Yeni Toyota C-HR Hybrid ile 'konsept araç' tasarımı yollara çıktı Toyota açıklamasında markanın yeni Toyota C-HR Hybrid modeliyle bir konsept aracı müşterilere sunmayı başardığı belirtiliyor. Süper coupe profilini yeni nesilde daha da keskinleştiren Toyota C-HR, premium algısını ileriye taşımayı hedeflemiş.

6 Yeni tasarım dili Yeni Toyota C-HR Hybrid önden markanın tam elektrikli model ailesinin yeni tasarım dilini taşıyor. Toyota C-HR Prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil Toyota C-HR'ın her an harekete hazır hissi uyandırması hedeflenmiş.

7 Farlar Araç Parabola tasarımlı Premium LED ön farlara sahip. Arka sütunu da kapsayan çift renk gövde tasarımı da ilk defa yeni Toyota C-HR’da sunuluyor. Araç 19 inç alüminyum alaşımlı jantlara sahip.

8 Arka tasarım Aracın arka bölümünde ise dinamik hatlar devam ediyor; şerit tasarımlı ve Toyota C-HR imzalı LED arka stop lambaları yer alıyor.

9 GENİŞLİKTE ARTIŞ VAR Toyota C-HR Hybrid 4362 milimetre (mm) uzunluğa, 2640 mm aks aralığına, 1558 mm yüksekliğe ve 1832 mm genişliğe sahip olarak tasarlandı. Önceki nesle göre genişlikte 37 mm'lik artış var.

10 Bagaj Hacmi Aracın bagaj hacmi ise 388 litre oldu ve önceki nesle göre 11 litrelik artış elde edildi.

11 HİBRİT TEKNOLOİSİ Yeni Toyota C-HR, Toyota'nın tam hibrit teknolojisiyle donatıldı. Açıklamaya göre beşinci nesil 1,8 litre hibrit teknolojisiyle sunulan Toyota C-HR 140 HP güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede gerçekleştirebiliyor.