Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz." dedi.

Sakarya'da üretilen Toyota C-HR Hybrid'in basın tanıtım toplantısı ve test sürüş programı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Toyota C-HR Hybrid'in Türkiye'de satışa sunulduğu 2016'dan bu yana ürün gamında çok özel bir yer edinmeyi başardığını ve ilk nesilde yaklaşık 24 bin adetlik bir satış rakamı elde ettiklerini dile getirdi.

İkinci nesil Toyota C-HR'ın iddiasını daha da ileriye taşıyacağını aktaran Bozkurt, "C SUV segmentindeki bu modelimiz, aynı zamanda müşterilerimizin Toyota ile duygusal bağ kurmasını sağlayan ikonik bir model olarak konumlanmaya devam ediyor. Yeni Toyota-CHR premium tasarımı, donamı ve teknolojik özellikleriyle farklı markalardan C SUV segmenti kullanıcıları ve üst segment kullanıcılarını da hedefleyen bir model olarak öne çıkıyor. Müşterilerden gelen geri bildirimlerle daha da geliştirilen ve premium bir deneyim sunmak üzere tasarlanan Toyota C-HR, markamızın zaten güçlü olan SUV ürün gamını daha da kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, geçen yıl Toyota satışları içerisinde yüzde 15'lerde olan SUV payının bu yıl yüzde 30'ların üzerine çıkmasını ve gelecek yıl daha da fazla olmasını öngördüklerini dile getirerek, müşterilerin beklentilerine cevap verebilecek ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

-"Toyota C-HR, adet anlamında katkı yapan ilk 5 modelden biri olacak"

Yeni Toyota C-HR'ın 2023 ve 2024 satış rakamlarına değinen Bozkurt, şunları aktardı:

"Yıl sonuna kadar Toyota C-HR Hybrid modelinden 2 bin adet satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise bu aracın potansiyelinin 5 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz. Toyota C-HR adet anlamında da bize en çok katkı sağlayan ilk 5 modelimizden biri olacak. Satış adetlerinin yanı sıra imaj olarak da öne çıkan bir model. Mevcut müşteri kitlemizi yüzde 80'in üzerinde erkek kullanıcılar oluştururken, Toyota C-HR'da ise kitlemiz yüzde 40 kadınlardan oluşuyor ve satın alma nedenlerinin başında da tasarım geliyor. Aynı zamanda daha genç müşteri profiliyle markamızın dinamikleşmesine de katkı sağlıyor."

-"Plug-in hibrit Toyota C-HR ilk çeyrekte Türkiye'de"

Ali Haydar Bozkurt, ilk tam hibrit Toyota C-HR'ın ardından ilk plug-in hibrit modelin de Türkiye'de üretilmesinden büyük bir gurur duyduklarını ifade ederek, "Toyota C-HR Plug-in Hybrid'i Avrupa ile aynı anda 2024 yılının başında müşterilerimize sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıl ise tam elektrikli bZ4X'in de Türkiye'de satılmaya başlanmasıyla tam hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli olmak üzere müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok geniş bir yelpazemiz olacak." diye konuştu.

- "2023 yılını 58 bin adetlerde kapatacağımızı öngörüyoruz"

Toyota markasının yıl sonu hedeflerinden söz eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Bozkurt, Toyota olarak 2023'ü 58 bin adet civarında kapatacaklarını öngördüklerini söyledi.



Yaşanan bulunurluk sorunları nedeniyle ilk 9 ayda istedikleri kadar araç tedarik edemediklerini anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Yılın son 3 ayında ise çalışmalarımızı bunu telafi etmek üzerine yoğunlaştırdık. Üreticinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz büyük kampanyalarla ekim ayında en çok satış yapan ilk 3 markadan biri olduk ve yılın sonuna kadar bu yüksek tempoyu devam ettirmek istiyoruz. Bulunurluk sorunu olmadığında ve pazar şartları normal seyrinde olduğunda zaten Toyota'nın potansiyelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıl pazarın büyüklüğüne göre yüzde 10'luk bir paya sahip olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ürün gamımız çok geniş. Sedan modeller konusunda zaten çok iyi bir konumdayız. Bununla birlikte ticari araçlar ve SUV segmentinde de çok güçlendik. Bütün modellerimizde tam hibrit versiyonumuz bulunuyor ve bu anlamda tek markayız. Tüm beklentilere yanıt verecek bir yelpazeye sahibiz."

- "Seçimden sonra alınan mali disiplin kararları çok yerinde"

Bozkurt, ekonomik duruma ve ekonominin otomotive olan etiklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Seçimden sonra alınan mali disiplin kararlarının çok yerinde olduğuna dikkati çeken Bozkurt, "Enflasyonla ilgili çok ciddi mücadele vermemiz gerekiyordu. Ortodoks politikalara dönüş çok doğru hamle oldu. Uzun yıllardan sonra yurt dışındaki uluslararası bankaların, finansal kuruluşların yorumlarında Türkiye ile ilgili daha olumlu yorumlar görmeye başladık. Tabii ki bu her şey düzeldi anlamına gelmiyor ama atılan adımların doğru yöne gidildiği görülüyor. Ama bunun bir bedeli olacak. Enflasyonla mücadele etmek hiç kolay, sancısız olmamıştır." şeklinde konuştu.

- "2024'te otomotiv pazarında yüzde 30-35 daralma gerçekleşebilir"

Bu yıl otomotiv pazarının kapanış rakamlarını ve gelecek yıl sektörel öngörülerini de paylaşan Bozkurt, son birkaç aydır araç bulunurluğunda artışlar yaşandığını ifade etti.



Bozkurt, "Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Kasım-aralık aylarında da ekim ayına benzer bir tablo bekliyoruz. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yıl sonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz. Araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada otomobil ve hafif ticari dahil olmak üzere 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir." değerlendirmesini yaptı.

- "Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile"

Otomotivdeki kampanyaların devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruyu yanıtlayan Bozkurt, her kampanya dönemini aylık yaşadıklarını söyledi.

"Bize 2-3 aylık plan verin diyemiyoruz Avrupa tarafına. Bizim aylık performanslarımıza bakılıyor. Karlılığa bakılıyor. Ona göre bir sonraki ayın yol haritası belirleniyor." diyen Bozkurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak otomobil almak için 'bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile. Aralık ayında hedef tutturmalar filan farklıdır. Ocak ayında hedef anlamında büyük zorluklar olmuyor, çünkü yeni bir mali yılın başlangıcı oluyor. 'Kur yükselir mi, düşer mi, ne olur' diye bakacaksak kişisel fikrim burada kalır ama ne olacağını bilemeyiz. Dolayısıyla yarın sabahı garanti edemiyorum. Bugün otomobil alacaksanız alın. Yarına bırakmayın."