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Türkiye’de yoksullaşma oranı arttı

Türkiye’de son bir yılda 190 bin kişi daha yoksullaştı.

28 Mayıs 2024 | 09:46
Türkiye’de yoksullaşma oranı arttı

DİSK Genel İş’in TÜİK verilerinden derlediği raporuna göre yoksulluk oranı yüzde 21,7’ye ulaştı. Bu oran, 18 milyonu aşkın kişinin yoksul olduğu anlamına geliyor.

Son dört yılın en az üç yılında, yoksulluk sınırının altında yaşayanları ifade eden sürekli yoksulluk oranı ise yüzde 14’e yükseldi. 

Ayrıca AB ülkelerinde çalışan yoksulluğunun en yüksek olduğu ülke yüzde 15 ile Türkiye. 

Birleşik Kamu İş verilerine göre mayıs ayında açlık sınırı 19 bin 926 liraya, yoksulluk sınırı ise 59 bin 353 liraya çıktı. 

Açlık sınırı yalnızca bu yılın ilk beş ayında 3 bin 343 lira, son bir yılda 8 bin 116 lira, yoksulluk sınırı ise 28 bin 201 liralık artış kaydetti.

 

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