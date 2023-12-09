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  • Türkiye'deki 30. yılını kutlayan Nissan Aralık kampanyasını duyurdu

Türkiye'deki 30. yılını kutlayan Nissan Aralık kampanyasını duyurdu

Nissan, Türkiye’deki 30. yılının kutlandığı aralık ayına ilişkin kampanyanlarını duyurdu.

09 Aralık 2023 | 18:44
0
Türkiye'deki 30. yılını kutlayan Nissan Aralık kampanyasını duyurdu

Türkiye'de 30. yılını kutlayan Nissan aralık ayına ilişkin kampanyalarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre detaylar şöyle:

1
QASHQI

QASHQI

e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER’ın aralık kampanyasında 150 bin TL nakit alım indirimi ile 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz kredi seçeneği bir arada sunuluyor. e-POWER teknolojisine sahip Qashqai’nin Designpack, Skypack, Black Edition donanım seviyelerinde sunuluyor. Platinum Premium donanım seviyesine sahip Qashqai’ler ise 150 bin TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Kampanya Nissan Qashqai’nin hafif hibrit benzinli tüm Qashqai donanım seviyelerinde geçerli olacak.
2
X-TRAIL

X-TRAIL

X-Trail’in e-POWER teknolojisine sahip modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında 250 bin TL fiyat desteği sunuluyor.
3
NISSAN JUKE

NISSAN JUKE

B-SUV sınıfındaki Nissan Juke, aralık kampanyası kapsamında, 120 bin TL fiyat desteği ve 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle satılıyor.
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