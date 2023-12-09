Türkiye'de 30. yılını kutlayan Nissan aralık ayına ilişkin kampanyalarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre detaylar şöyle:

1 QASHQI e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER’ın aralık kampanyasında 150 bin TL nakit alım indirimi ile 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz kredi seçeneği bir arada sunuluyor. e-POWER teknolojisine sahip Qashqai’nin Designpack, Skypack, Black Edition donanım seviyelerinde sunuluyor. Platinum Premium donanım seviyesine sahip Qashqai’ler ise 150 bin TL nakit alım indirimiyle sunuluyor. Kampanya Nissan Qashqai’nin hafif hibrit benzinli tüm Qashqai donanım seviyelerinde geçerli olacak.

2 X-TRAIL X-Trail’in e-POWER teknolojisine sahip modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında 250 bin TL fiyat desteği sunuluyor.