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Türkiye'den en çok somon alan 3 ülke (Ocak-Haziran 2024)

Türkiye'nin somon ihracatı, yılın ilk 6 ayında yıllık bazda yüzde 26 artışla 204 milyon 291 bin 321 dolara yükseldi.

18 Temmuz 2024 | 12:55
Türkiye'den en çok somon alan 3 ülke (Ocak-Haziran 2024)

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak yetiştirilen Türk somonunda, Ocak-Haziran 2023'te 162 milyon 661 bin 489 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 204 milyon 291 bin 321 dolara ulaştı.

RUSYA, ALMANYA, VİETNAM

İhraç edilen ürün miktarı ise 22 bin 566 tondan 36 bin 490 tona çıktı. Böylece yılın ilk yarısındaki Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 62, değerde yüzde 26 arttı. Rusya Federasyonu başta olmak üzere 41 ülkeye Türk somonu satıldı. 
Türkiye'den bu dönemde Rusya Federasyonu'na 24 bin 91 ton karşılığı 122 milyon 895 bin 861 dolarlık somon ihraç edildi. Rusya Federasyonu'nu 16 milyon 924 bin 390 dolarla Almanya, 13 milyon 562 bin 131 dolarla Vietnam takip etti.

Doğu Karadeniz'den ihracat yüzde 12 arttı

6 aylık somon ihracatında Doğu Karadeniz de payını artırdı.

Bölgeden ocak-haziran döneminde Rusya Federasyonu başta olmak üzere 19 ülkeye 15 bin 59 ton karşılığı 81 milyon 24 bin 158 dolarlık somon  satıldı.Bölge ihracatı, 10 bin 872 ton ürün karşılığı 72 milyon 102 bin 792 dolar kazanılan geçen senenin ilk yarısına göre miktarda yüzde 39, değerde yüzde 12 arttı.

"Asya pazarından daha fazla pay alma noktasında çalışmalarımız sürdürülecektir"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türk somonu ihracatında yılın 6 ayının artışla tamamlandığını söyledi.

Gelecek 6 aylık dönemde de dış satımdaki artışın süreceğini öngördüklerini dile getiren Kalyoncu, "Türk somonuna yönelik talep, önümüzdeki dönemde de artış trendini sürdürecektir. Bunun yanında ihracat yapılan ülke çeşitliliğini artırmak için de çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kalyoncu, bu kapsamda ekim sonunda Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek fuara katılım sağlayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"DKİB olarak firmalarımızla China Fisheries&Seafood Expo 2024 su ürünleri fuarına katılım sağlayarak, dünyanın önde gelen balık tüketimi olan Asya pazarından daha fazla pay alma noktasında çalışmalarımız yoğun şekilde sürdürülecektir. Türk somonunda ülke çeşitliliğini daha da artırarak önümüzdeki dönemde sektör ihracatını daha üst rakamlara ulaştırmayı planlamaktayız."

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