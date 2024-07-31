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Türkiye'den Heniyye suikastına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

31 Temmuz 2024 | 09:03
Son Güncellenme: 31 Temmuz 2024 | 09:19
Türkiye'den Heniyye suikastına ilişkin açıklama

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

NE OLDU?

AA'nın derlemesine göre göre Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğü bildirildi. 
-Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.
-Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı. 
-İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor. İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.
-Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri İsmail Haniye suikastına ilişkin, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" açıklamasını yaptı. AA

 

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