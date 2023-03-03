ARA
Bist 100
5272,44
0,21%
Bist 100
Dolar/TL
18,9012
0,041%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0814
0,2577%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0625
0,2344%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1120,98
0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye'nin ham çelik üretimi ocakta yüzde 17,6 azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azalışla 2,6 milyon tona geriledi.

03 Mart 2023 | 09:24
0
Türkiye'nin ham çelik üretimi ocakta yüzde 17,6 azaldı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ocak ayına ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 azalışla 2,6 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi ise ocakta yıllık bazda yüzde 3,5 azalışla 2,9 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret verileri

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla miktarda yüzde 42 azalışla 733 bin tona, değerde ise yüzde 48,3 düşüşle 605 milyon dolar seviyesine indi.

İthalat ise miktar yönünden yüzde 9,1 azalışla 1,2 milyon tona, değerde yüzde 21,2 düşüşle 1,1 milyar dolar seviyesine geriledi.

Geçen yılın ocak ayında yüzde 84,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023'ün aynı ayında yüzde 55,3 seviyesine indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, yassı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergilerinin yürürlük tarihinin 1 Nisan'a ertelenmesi kararıyla, söz konusu tarihe kadar Türkiye'ye ciddi miktarda ithal ürün gireceğini aktardı.

Yayan, şunları kaydetti:

"Depremle ortaya çıkan ihtiyacı karşılama konusunda hiçbir sıkıntısının olmayacağı öngörülen Türk çelik sektörü, deprem bölgesinde AFAD'ın yapacağı konut yatırımları ile ilgili ihtiyaçları, girdi maliyetlerinde ve döviz kurlarında meydana gelen artışlar hariç tutulmak kaydıyla, 1 Şubat'taki fiyatlar üzerinden sabitlemeye hazır olduğunu beyan etmiştir. Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesine ve 1 Nisan'dan itibaren vergilerin uygulamaya aktarılmasına bağlı olarak, sektörün gerek üretiminde gerek ihracatında iyileşme sağlayacağı ve aynı zamanda oluşan yeni kapasiteler sayesinde, ithal ikamesi bakımından da ciddi kazanımlar sağlayarak, Türk ekonomisine olan katkısını azami seviyeye çıkartması beklenmektedir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1120,98 0,5%
  • ALTIN ONS 1844,72 0,47%
  • BIST 100 5272,44 0,21%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9012 0,041%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0814 0,2577%
  • EURO/USD 1,0625 0,2344%
  • INGILIZ STERLINI 1,19836 0,27194%
  • JAPON YENI 136,304 -0,275%
  • KANADA DOLARI 1,35642 -0,22215%
  • RUS RUBLESI 75,415 -0,1126%
Günün En Çok Okunanları
AFAD'ın adrese göre deprem tehlike haritası e-Devlet'te
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
YÖK'ten deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı
YÖK'ten deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı
Otomotiv satışlarında şubat rekoru
GERİ
İLERİ
AFAD'ın adrese göre deprem tehlike haritası e-Devlet'te
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
EYT Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasayla öne çıkan başlıklar
Resmi Gazete'de bugün (2 Mart 2023)
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
YÖK'ten deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL